Число госпитализированных россиян с ковидом за сутки выросло на 141%

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в России незначительно снизилось — до 2676, это на 190 человек меньше, чем днем ранее. Это следует из данных, представленных оперативным штабом.

При этом специалисты зафиксировали резкий рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией с 586 случаев до 1372, это на 141,5% больше, чем сутками ранее.

Заполняемость больниц увеличилась в 70 регионах России, в семи субъектах количество пациентов снизилось, в восьми ситуация осталась без изменений.

За минувшие сутки с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли 48 человек. Накануне штаб сообщил о 43 летальных исходах. Вылечились и выздоровели после перенесенного ковида 3612 пациентов.

В Московской области с начала пандемии в лабораториях провели уже 17 333 558 ПЦР-тестов на ковид.