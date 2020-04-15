После пандемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов

С окончанием пандемии коронавируса в России число инвалидов может увеличиться. Все из-за осложнения, которое COVID-19 вызывает в некоторых случаях.

Одним из последствий пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, сообщила газета «Известия». Обычно такие изменения развиваются у тех, кто находился в реанимационных отделениях и имел обширное воспаление с формированием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

Фиброз легких часто приводит к дыхательной недостаточности (ДН) и нарушению функций органов. А это, в свою очередь, может стать показанием для присвоения человеку инвалидности.

Прогнозировать, сколько россиян после перенесенного COVID-19 будут иметь ДН сложно, заявили эксперты. Однако, по их мнению, можно предположить, что их число увеличится.

При этом специалисты отметили, что метод лечения для восстановления легких уже создан и сейчас проходит апробацию.

Сейчас в России число зараженных новым коронавирусом превысило 21 тысячу человек. Как отмечают врачи, некоторые пациенты переносят COVID-19 бессимптомно, другие выходят из него с фиброзом легких.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф в стране сумели вылечиться от коронавирусной инфекции уже 1694 пациента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что с начала апреля процент заболевших людей, но не имеющих клинических симптомов, увеличился до 40%.