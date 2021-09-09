Врачам запретят выписывать БАДы

Рынок биологически активных добавок (БАД) в России в прошлом году достиг примерно 74 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом он вырос на 17%. Больше половины продаж приходится на препараты стоимостью более 500 рублей. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта в письме на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

В документе, с которым ознакомилась газета «Известия», есть предложение запретить врачам выписывать пациентам БАДы. В случае нарушения, штрафовать медиков на сумму 3-5 тысяч рублей. В то же время, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили запретить использовать слово «препарат» рекламных и информационных материалах о добавках.

«Опрос пациентов показал — в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку», — говорится в обращении зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Это предложение поддержали в «Лиге защиты пациентов». Президент организации Александр Саверский сообщил, что в России БАДы не проходят никакие клинические исследования. Поэтому их терапевтический эффект не подтвержден.

«Хотя, например, в них может быть написано, что они лечат от всего, в том числе от коронавируса. Но, повторяю, если вы посмотрите 61-й закон „Об обращении лекарственных средств“, то единственным способом подтверждения эффективности и безопасности препаратов является проведение клинических исследований», — пояснил эксперт.

Барнаульский суд постановил заблокировать американский маркетплейс iHerb, торгующий БАДами и спортивным питанием с содержанием наркотиков. Речь идет о двух тысячах наименований.