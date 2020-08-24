Переболевшие СОVID-19 россияне пожаловались на выпадение волос

После выздоровления от коронавируса нового типа некоторые пациенты заявили о пугающем симптоме — выпадении волос. Об этом рассказала трихолог Наталья Короткова.

По ее словам, сейчас каждый третий из ее пациентов приходит к ней именно с такой жалобой. «Приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая пугает обычно пациентов», — отметила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что COVID-19 мог стать лишь косвенной причиной. На организм могли повлиять стресс и лекарства, которые применяются от SARS-cov-2. При этом Короткова подчеркнула, что такой вид выпадения волос обычно обратим, там как сами фолликулы не подверглись необратимым изменениям. Врач при этом напомнила, что ей все равно необходимо провести обследование пациента, чтобы исключить смежные процессы, влияющие на выпадение волос.

Ранее издание The Sun написало о том, что переболевшие COVID-19 по всему миру жалуются на облысение. Специалисты утверждают, что это последствие высокой температуры.