Карантин в шести словах. Пользователи со всего мира делятся впечатлениями от вынужденной изоляции

Российские пользователи Twitter активно подхватывают флешмоб американского телеведущего. Суть его в том, чтобы шестью словами описать свое времяпрепровождение во время карантина.

Карантин в США стал поводом для новых шуток и флешмобов. Один из таких запустил известный телеведущий Джимми Фэллон. Он ведет передачу Tonight Show (аналог нашего «Вечернего Урганта»), но сейчас в связи с коронавирусом сидит дома на карантине. Шоумен не унывает и продолжает радовать зрителей, но уже на Youtube-канале и в домашнем формате. Теперь передача называется Tonight Show: At Home Edition.

В одном из таких домашних выпусков ведущий предложил зрителям кратко описать свое времяпрепровождение на карантине и выложить это в Twitter с хештегом #MyQuarantineInSixWords. Самые интересные описания Фэллон пообещал зачитать в эфире.

Разумеется, первый пост выложил сам ведущий. А потом и телезрители подключились.

Как видно, общественная паника в магазинах захлестнула и Америку.

Кто-то скучает на карантине, а кому-то с тоской помогают справляться домашние питомцы.

Интересно, попадет ли такой пост на передачу?

Очень скоро флешмоб добрался и до российской аудитории в Twitter. Наши пользователи, между прочим, настроены оптимистично и находят плюсы в вынужденной изоляции.

Впрочем, для кого-то даже во время карантина жизнь не изменилась.

Но большинство жителей России карантин все-таки коснется: многих перевели на удаленную работу, закрыли университеты. И тут каждый развлекает себя как может.