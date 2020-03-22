Карантин в шести словах. Пользователи со всего мира делятся впечатлениями от вынужденной изоляции
Карантин в США стал поводом для новых шуток и флешмобов. Один из таких запустил известный телеведущий Джимми Фэллон. Он ведет передачу Tonight Show (аналог нашего «Вечернего Урганта»), но сейчас в связи с коронавирусом сидит дома на карантине. Шоумен не унывает и продолжает радовать зрителей, но уже на Youtube-канале и в домашнем формате. Теперь передача называется Tonight Show: At Home Edition.
В одном из таких домашних выпусков ведущий предложил зрителям кратко описать свое времяпрепровождение на карантине и выложить это в Twitter с хештегом #MyQuarantineInSixWords. Самые интересные описания Фэллон пообещал зачитать в эфире.
Разумеется, первый пост выложил сам ведущий. А потом и телезрители подключились.
Как видно, общественная паника в магазинах захлестнула и Америку.
Кто-то скучает на карантине, а кому-то с тоской помогают справляться домашние питомцы.
Интересно, попадет ли такой пост на передачу?
Очень скоро флешмоб добрался и до российской аудитории в Twitter. Наши пользователи, между прочим, настроены оптимистично и находят плюсы в вынужденной изоляции.
Впрочем, для кого-то даже во время карантина жизнь не изменилась.
Но большинство жителей России карантин все-таки коснется: многих перевели на удаленную работу, закрыли университеты. И тут каждый развлекает себя как может.