После выздоровления от COVID-19 человек еще 90 дней может продолжать быть источником заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней, <…> а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — привело слова Поповой РИА «Новости».

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн уточнил, что обычно выздоровевший продолжает быть опасным для окружающих в течение двух недель. Но бывают и исключения, когда человек выделает вирус более длительное время. Врач подчеркнул, что даже вакцинация не может дать гарантии, что повторного заражения не произойдет. При этом введение препарата повышает шансы избежать инфицирования.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что после прививки от коронавируса могут быть слабость, боли в мышцах или небольшой подъем температуры. Все осложнения он назвал прогнозируемыми и отметил, что негативные эффекты исчезают в течение одних-полутора суток.