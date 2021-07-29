Врач: боли в животе можно вылечить без лекарств

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Анна Денисова считает, что боли в животе из-за неправильного питания можно вылечить без лекарств. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Русская планета», она посоветовала ограничить себя в остром и жирном. Также Денисова считает, что можно устроить разгрузочный день: пить только воду.

Кроме того, диетолог рекомендовала проверить переносимость лактозы и глютена. Для этого нужно исключить молочные продукты и выпечку на пару недель.