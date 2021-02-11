Выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса

Учеными уже выявлено около 40 тысяч мутаций коронавирус. Часть из них получает распространение, в различных странах преобладают различные варианты.

Такое заявление сделала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

«Мы видим большое количество накопленных мутаций SARS-CoV-2. В настоящее время база мутаций вируса насчитывает около 40 тысяч различных вариантов, большинство из которых являются уникальными, но часть из них получает распространение», — приводит ее слова «Интерфакс».

Руженцова добавила, что новые штаммы могут привести к быстрому распространению вирусной нагрузки. То есть, увеличению количество вирусных частиц в крови инфицированного на один миллилитр крови.

«И мы понимаем, что в какой-то момент может не хватить антительного ответа, который получается после перенесенного заболевания или после вакцинации, и мы должны быть готовы к тому, что, может, придется модифицировать вакцины и отслеживать применение терапии», — сказала Руженцова.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вспышки мутировавших штаммов коронавируса не приведут к новой пандемии.