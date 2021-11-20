Выявлен особый иммунитет к коронавирусу среди медиков

В результате наблюдений за 58 сотрудниками одной из британских клиник в течение четырех месяцев выяснилось, что все они не показали положительного результата ПЦР-тестов, ни каких-либо признаков антител или симптомов заражения. Речь идет даже о тех из них, кто был инфицирован на рабочем месте.

Об этом сообщила немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature. Изначально исследователи надеялись выявить скрытые инфекции и уточнить уровень антител врачей.

Ученые также обнаружили у 20 специалистов повышенные уровни концентрации Т-клеток. У 19 из них нашли белок, который может указывать на контакт с COVID-19. Авторы исследования предположили, что инфекционный процесс у медиков по непонятным причинам стремительно заканчивался.

Вероятно, все они обладают настолько сильным иммунитетом, что он смог победить вирус несмотря на то, что он еще даже не успел закрепиться в организме. Впрочем, доказательств своим выводам ученые не привели.

На днях стало известно о создании новой тестовой системы. Она помогает определить уровень антител ко всем новым штаммам SARS-CoV-2. Результат будет известен через 10 минут после того, как у пациента взяли кровь из пальца.