Выявлен «колючий» симптом штамма коронавируса «омикрон»

Першение и царапанье в горле выделила в качестве опознавательного симптома при COVID-19 врач из ЮАР Анжелика Кутзи. Именно о нем часто говорили пациенты, у которых нашли «омикрон»-штамм, передал «Медикфорум».

При этом чаще всего это даже не стандартная боль в горле. Пациенты, обычно мужского пола, называют это чувство колючим. А вот стандартная симптоматика ковида может даже отсутствовать. Например, обоняние больные люди не теряют.

Ранее главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил свое мнение о том, способен ли «омикрон» вызвать новую волну пандемии к Новому году. По мнению медика, новый вариант вируса не успеет распространиться к зимним каникулам — для этого требуется не менее полугода.

Как пример был приведен штамм «дельта», который впервые появился еще осенью прошлого года, а распространяться по миру стал примерно в конце мая. Еще медик предполагает, что до конца пандемии «омикрон» может облегчить течение болезни.