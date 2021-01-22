Выездная вакцинация от коронавируса началась в Хабаровске

В интернате проживают около 450 человек. Многие из них входя в группу риска, так как являются пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями. Поэтому они первые получили укол препарата «Спутник V».

«Когда прививку сделаешь, уже как-то и на душе легче. Я сама медик бывший», — рассказала одна из жительниц интерната.