Выездная вакцинация от коронавируса началась в Хабаровске
Выездная вакцинация от коронавируса началась в Хабаровске. Первым прививки сделали в краевом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщил ОТР.
В интернате проживают около 450 человек. Многие из них входя в группу риска, так как являются пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями. Поэтому они первые получили укол препарата «Спутник V».
«Когда прививку сделаешь, уже как-то и на душе легче. Я сама медик бывший», — рассказала одна из жительниц интерната.