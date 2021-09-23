Выдачу разрешений на ввоз лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями упростили в России

Медицинские организации и благотворительные фонды с 1 марта 2022 года смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Правила выдачи разрешений утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение касается ввоза не зарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям», — сказано в сообщении.

Ранее подобные препараты ввозили в РФ в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, при этом четкого регламента не было.

С 1 марта же Росздравнадзор для ввоза таких изделий будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и все требующиеся документы клиники и фонды смогут направлять в электронной форме через сайт госуслуг.

Заявитель через пять дней получит в личном кабинете разрешение от Росздравнадзора. Предложенный формат в итоге ускорит и упростит процесс ввоза медпрепаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями.