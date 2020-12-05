Выдачу бесплатных лекарств больным ковидом продлили в России

Выдача бесплатных лекарств заболевшим ковидом, которые лечатся амбулаторно, продлена на январь. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал Мурашко.

Он выразил надежду, что комплекс мер, который применяет правительство России при борьбе с коронавирусной инфекцией, приведет к снижению прироста заболевающих в стране.

Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» российского производства показали высокую эффективность и безопасность во время пострегистрационных клинических исследований. Массово вакцинировать жителей России начнут на следующей неделе. В первую очередь препарат получат учителя и врачи. Вакцинация уже стартовала в Подмосковье.