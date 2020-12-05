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    05 декабря 2020, 16:27

    Выдачу бесплатных лекарств больным ковидом продлили в России

    Екатерина Шамина

    Выдача бесплатных лекарств заболевшим ковидом, которые лечатся амбулаторно, продлена на январь. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал Мурашко.

    Он выразил надежду, что комплекс мер, который применяет правительство России при борьбе с коронавирусной инфекцией, приведет к снижению прироста заболевающих в стране.

    Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» российского производства показали высокую эффективность и безопасность во время пострегистрационных клинических исследований. Массово вакцинировать жителей России начнут на следующей неделе. В первую очередь препарат получат учителя и врачи. Вакцинация уже стартовала в Подмосковье.