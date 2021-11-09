Малышева привлекла астролога для выбора дня для вакцинации

Ректор московской академии астрологии Михаил Левин стал главным экспертом программы «Жить здорово» на Первом канале. Вместе с врачом и телеведущей Еленой Малышевой он обсудил влияние Луны и планет на вакцинацию. Запись передачи доступна на YouTube.

По словам Михаила Левина, проводить медицинские процедуры во время полнолуния не стоит. В ноябре это явление выпадает на 18 и 20 числа. Также астролог предупредил, что делать прививку не нужно, когда Луна находится под влиянием планеты Нептун, то есть 21 и 28 ноября.

Елена Малышева с таким мнением не согласилась и заявила, что пройти вакцинацию человек может в любой удобный для себя день.

В комментариях пользователи раскритиковали авторов программы. Зрители назвали «прививку по гороскопу» полным бредом. Также пользователи отметили, что ведущая, рассказывая о коронавирусной инфекции продолжает улыбаться, хотя количество смертей каждый день бьет рекорды.