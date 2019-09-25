«Вы долго сидите на унитазе»: врач-проктолог ответила ученым, обвинившим смартфоны в появлении геморроя

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Британские ученые заявили, что люди, которые берут с собой в туалет смартфоны, проводит там значительно больше времени. Таким образом они рискуют получить геморрой.

Абрицова, в свою очередь, объяснила, что смартфон на появление геморроя никак не влияет. Причина такого последствия заключается в другом моменте.

«Тут все дело в том, что вы долго сидите на унитазе. У вас в руках может быть смартфон, книга „Война и мир“, газета… Да что угодно. А от того, что вы долго сидите на унитазе действительно есть негативные последствия», — заявила Абрицова.

Врач объяснила, что таким образом нарушается кровоснабжения, происходит отток крови из венозной системы. Это и провоцирует геморроидальную болезнь. При этом поза человека в уборной серьезно отличается от положения, например, на стуле. По ее словам, пребывание там не должно занимать более пяти минут.

«Говорить о том, что это серьезное исследование с большой выборкой, не приходится. Это, скорее, статья со своими плюсами и минусами. Ну и говорить о том, что есть связь с телефонами, некорректно», — заключила эксперт.