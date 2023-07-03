Эксклюзив 03 июля 2023, 16:37 Ввести ограничение по времени на продажу сигарет предложили в России Политолог Ярошенко призвал ограничить продажу сигарет наравне с алкоголем РИА «Новости»

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Главными причинами смертности в России остаются рак и сердечно-сосудистые заболевания. Не последнюю роль в этом играют алкоголь и курение табака. Если в случае со спиртным действует запрет на свободную продажу с 10:00 до 23:00, то в отношении сигарет и других содержащих никотин продуктов такого ограничения нет. Решить этот вопрос предложил политолог Алексей Ярошенко. Об этом он заявил в беседе с «360».

Ярошенко пояснил, что запрет на продажу алкоголя в ночные часы оказался очень эффективным. Большая часть людей, которые не могут купить спиртное после 23:00, сохранили свое здоровье.

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«То же самое надо сделать с сигаретами. Потому что сегодня все табачные ларьки работают 24 на семь, круглыми сутками. Надо от этого уходить и продавать так же, как алкоголь, с 10:00 до 23:00», — заявил Ярошенко.

Политолог добавил, что запрет на продажу должен распространяться также на курительные смеси, табак для кальяна и другую продукцию, где есть никотин. Также Ярошенко выступил за введение лимита на продажу сигарет — не больше одного блока в месяц на человека.

«Это укладывается в рамки антитабачной кампании, которую ведут в нашей стране. Когда ввели штрафы на курение в общественных местах, число дымящих на улицах людей сократилось. Если вспомнить, какая была ситуация 15 и 20 лет назад, то курили на каждом углу», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что антитабачную кампанию нужно расширять, потому что это эффективная мера по сокращению числа курильщиков.