Введение пропускного режима вызовет спад бизнес-активности

Введение пропускного режима, намеченного в Москве и Подмосковье на 13 апреля, отразится на всех отраслях экономики. Эксперты ожидают спада активности на 85-90%. По их мнению, выиграть могут только интернет-магазины.

Как заявил газете «Известия» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, можно предположить, что столица потеряет миллиарды рублей торговой выручки. Его мнение подтвердил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, в условиях пропускной системы выиграют только сервисы доставки еды и интернет-магазины.

«Вырастет интернет-трафик, увеличится нагрузка на сотовые сети, в три–пять раз возрастет объем безналичных расчетов между физическими лицами и розницей», — предположил эксперт.

Разуваев считает, что доходы сектора такси и частного извоза снизятся на 70% до уровня кризиса 1988 года. Он уверен, что после отмены режима самоизоляции произойдет быстрая перезагрузка в потребительском секторе Москвы. Появятся новые владельцы компаний в сфере развлечений, услуг и мелкой розницы.

По мнению некоторых экспертов, меньше всех пострадает сфера информационных технологий. Компании этого сектора могут работать удаленно при любых условиях. Директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов согласился, что общая ситуация скажется на всех, но предположил, работа транспорта и предприятий в условиях пропускной системы снизится почти до нуля.

О введении пропускного режима в Москве со следующего понедельника 10 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система будет носить заявительный характер.