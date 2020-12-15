Вуйнович назвала ошибки в ношении масок

Во-первых, маска должна быть надета так, чтобы не оставалось места, куда может попасть вирус, объяснила Вуйнович. Кроме того, все равно важно соблюдать социальную дистанцию.

Вуйнович уточнила, что маска не поможет в помещениях с большим количество народу и недостаточной вентиляцией. Нужно регулярно проветривать, чтобы не происходила циркуляция одного и того же воздуха.

«Мы видим, что заражение идет больше там, где люди больше по времени вместе в одном закрытом помещении, где нет хорошей вентиляции, или где одна и та же вентиляция крутит один и тот же воздух», — пояснила она.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил нюансы ношения масок зимой. Подходят для использования как медицинские одноразовые, так и многоразовые маски и респираторы. Водовозов заметил, что зимой выдох теплее окружающей среды. На поверхности маски может образовываться наледь. Поэтому зимой ее нужно менять чаще.

При этом респираторы с клапаном подходят лишь тем, кто-либо переболел коронавирусом, либо привился от инфекции. Выходящий из клапана воздух не фильтруется. И подобное средство защиты изначально придумывали для здоровых, уточнил врач.