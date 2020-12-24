Вторую волну COVID-19 в России назвали не завозной

В России новые случаи заражения SARS-CoV-2 происходят из-за вируса, который циркулирует на территории страны давно. Не завозные случаи стали источником второй волны COVID-19.

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН и профессор Сколтеха Георгий Базыкин пояснил РИА «Новости», что «дополнительные завозы» стране были не нужны.

«У нас есть своя эпидемия, и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих», — заявил он.

Базыкин подчеркнул, что в настоящее время большинство заражений происходит из-за людей, «которые никуда не ездят, а живут рядом с нами».

В России, по последним данным, подтвердили 2 933 753 случая COVID-19. Поправились 2 343 967 человек. Смертельных случаев 52 461.

В Великобритании ранее заявили о новой мутации коронавируса. Ее назвали более заразной и требующей большей осторожности от людей.

Первый случай заражения «британским» штаммом вируса уже выявили в Сингапуре. Инфекцию обнаружили у вернувшейся из Лондона студентки.