Здоровье 21 ноября 2023, 18:27 Вторую успешную пересадку сердца выполнили в Боткинской больнице в Москве Ракова: врачи Боткинской больницы успешно выполнили вторую пересадку сердца Freepik

Читать 360tv в

В городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве успешно выполнили вторую пересадку сердца. Сейчас 53-летний пациент приступил к реабилитации. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать», — уточнила она.

Реклама

Пациент несколько лет страдал от хронической сердечной недостаточности, из-за чего при минимальных нагрузках у него возникали одышка и приступы удушья. В августе состояние резко ухудшилось и его госпитализировали. Мужчину прооперировали в октябре, когда нашли подходящий донорский орган.

Ракова добавила, что пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас чувствует себя хорошо. Его перевели из реанимации в палату через три дня после трансплантации. Мужчине еще предстоит пройти реабилитацию под контролем кардиологов и иммунологов.

Ранее новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в институте Склифосовского в Москве.