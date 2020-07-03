Вторая волна пандемии нового типа коронавирусной инфекции может не наступить. Рост числа заболевших, который сейчас наблюдают в некоторых странах — это второй пик заболевания, а не новая волна.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга. Его слова процитировало РИА «Новости».

Уверенности в том, что придет вторая волна, нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. Майкл Райан.

Он отметил, что ситуация, которая сейчас складывается в некоторых странах — это не вторая волна, а второй пик пандемии. Рост числа зараженных связан с тем, что в отдельных государствах вирус не удалось подавить в достаточной степени, которая позволила бы не допустить его передачи в том же периоде времени.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы», — подчеркнул Райан.

Он объяснил, что все представления о возможной второй волне коронавируса основаны на понимании того, что это — респираторный вирус. Именно они обычно зависят от сезонных движений людей, а также намного быстрее распространяются при низких температурах.