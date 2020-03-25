Второй случай заражения коронавирусом зафиксировали в Ставраполье

Губернатор заявил, что подозрение на наличие коронавируса выявили у 11 человек. У них взяли анализы и отправили их в новосибирский центр вирусологии «Вектор». У одного ставрапольца подтвердился коронавирус. Ждут еще один результат, он пока не готов.

«Мы завершили полностью проверку людей, которые контактировали с заболевшей. Более 1,5 тысячи анализов взяли. 293 человека оставили под наблюдением», —сказал Владимиров.

Сообщается, что все люди с подозрением на инфекцию контактировали с первой заразившейся коронавирусом в крае — Ириной Санниковой, бывшим главным инфекционистом региона.