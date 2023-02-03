Здоровье 03 февраля 2023, 09:20 Второй случай заболевания «кракеном» выявили в России Роспотребнадзор: в России выявили второй случай заражения подвариантом омикрона «кракен» РИА «Новости»

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Врачи диагностировали у жителя Тувы второй случай заражения подвариантом «кракен» штамма коронавируса «омикрон» в России. Пациент перенес заболевание в легкой форме, рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

О новом случае заболевания специалисты узнали во время мониторинга изменчивости штаммов коронавируса. Лаборатория Роспотребнадзора получила материал для исследования из Тувы — результат анализа показал подвариант XBB 1.5 «кракен». Больной перенес недуг в легкой форме, его жизни ничего не угрожает.

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Санитарные врачи заявили, что, несмотря на умение «кракена» эффективно уклоняться от иммунной защиты, вероятность его массового распространения небольшая. Ранее они уже предупреждали, что не собираются вводить новые ограничения.

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Первый случай заражения «кракеном» выявили в Пензенской области, а в мире — на территории США. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков сказал, что в новом подварианте «омикрона» пугает только название. Тяжелую форму заболевания он вызовет только у людей со слабым иммунитетом.