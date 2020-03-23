Второй пациент с COVID-19 выздоровел в Подмосковье

Всего в Подмосковье подтвердили 35 случаев инфицирования коронавирусом. Все зараженные находятся в специальных боксах. За ними постоянно наблюдают медики. Людей, с которыми контактировали больные, нашли. Им сделают необходимые тесты.

Зараженные коронавирусом прилетели в Москву из Мюнхена, Вероны, Рима, Франкфурта-на-Майне, Женевы и Пекина.

Против распространения вируса в Подмосковье решили принять новые меры. В том числе жителям региона старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали с 26 марта по 14 апреля оставаться дома. Им выплатят по три тысячи рублей компенсации за самоизоляцию.

Детям, у которых есть право на бесплатное питание в школах, начнут выдавать продуктовые наборы. А школьникам, начиная с 5 класса и старше, временно отменят льготный проезд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал внимательно отнестись к режиму самоизоляции. Он необходим для сдерживания вируса.