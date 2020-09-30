Второй этап вакцинации от COVID-19 начался в Москве

Столичные медики начали проводить второй этап вакцинации добровольцев от коронавируса. Уже шести участникам исследования сделали вторую прививку, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек. „Спутник V“ является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения», — рассказала Ракова.

Она добавила, что первую прививку сделали более 5,7 тысячи человек. При этом абсолютное большинство добровольцев чувствуют себя хорошо после вакцинации. Второй этап стартовал в московских поликлиниках №№2, 62 и 220, а также на базе поликлинического отделения ГКБ имени Кончаловского. Во всех остальных медицинских учреждениях вторая фаза вакцинации начнется в ближайшие дни.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. После этого начались пострегистрационные испытания с участием добровольцев. Кроме того, клинические испытания вакцины от COVID-19 завершил центр «Вектор». Получение регистрации запланировано к 15 октября.