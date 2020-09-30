Второй этап вакцинации от COVID-19 начался в Москве
«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек. „Спутник V“ является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения», — рассказала Ракова.
Она добавила, что первую прививку сделали более 5,7 тысячи человек. При этом абсолютное большинство добровольцев чувствуют себя хорошо после вакцинации. Второй этап стартовал в московских поликлиниках №№2, 62 и 220, а также на базе поликлинического отделения ГКБ имени Кончаловского. Во всех остальных медицинских учреждениях вторая фаза вакцинации начнется в ближайшие дни.
Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. После этого начались пострегистрационные испытания с участием добровольцев. Кроме того, клинические испытания вакцины от COVID-19 завершил центр «Вектор». Получение регистрации запланировано к 15 октября.