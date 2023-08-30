Здоровье 30 августа 2023, 10:40 Второй этап модернизации поликлиник начался в Москве Мэр Москвы Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице начался второй этап модернизации поликлиник. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, первый этап обновления московских поликлиник приблизился к завершению. Специалисты уже восстановили 127 медучреждений. Более 70 зданий перешли в высокую степень готовности. Их реконструкция завершится в ближайшие недели.

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В связи с этим начнется второй и заключительный этап обновления амбулаторного звена, предполагающий реконструкцию еще 140 медучреждений. Цель этого процесса — внедрить новый московский стандарт во всех поликлиниках города.

«За четыре года реализации программы мы накопили уникальный опыт максимально быстрого и безболезненного обновления поликлиник. Сформированы эффективные „команды реконструкции“ в медицинском сообществе и в Комплексе городского хозяйства, который отвечает за строительную часть», — сообщил мэр столицы.

Специалисты приняли решение начать второй этап, не дожидаясь формального завершения первого. Работы уже начались в первых 40 поликлиниках. Полное обновление амбулаторного звена завершится к концу 2025 года.

Ранее Собянин объявил об открытии двух новых поликлиник в Москве.