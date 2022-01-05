Второй день подряд в России выявляют менее 16 тысяч случаев коронавируса

В России второй день подряд фиксируют меньше 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 15 772 заболевших.

У 8,8% из них ковид протекал бессимптомно. От последствий коронавируса скончались 828 пациентов, полностью выздоровел 25 581 человек.

Самый большой прирост заразившихся в Москве (2307), за ней следует Санкт-Петербург (1273). В Московской области зафиксировали 775 новых случаев коронавируса.

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, в России полностью завершили вакцинацию 74 539 609 человек, еще 78 694 436 получили первый компонент вакцины. Прививки можно делать бесплатно отечественными препаратами. Самый популярный из них — «Спутник V».

В Московской области с начала пандемии сделали 14 042 175 ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Москве за сутки выявлено 2307 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил RТ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее в Генпрокуратуре отметили, что в Сети появилось много фейковых новостей о вакцинации, чипировании людей и вымирании планеты. Ресурсы с таким контентом блокируются или удаляются после обращения в Роскомнадзор.