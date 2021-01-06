Второй день подряд в России выявляют свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 24 217 новых случаев коронавируса. Этот показатель держится на уровне выше 24 тысяч уже второй день подряд, сообщил оперштаб.

Общее число случаев COVID-19, которые медики выявили с марта, достигло 3 308 601. В течение суток умерли 445 человек. Всего 59 951 пациент. За последние 24 часа вылечились 23 055 заразившихся. За все время пандемии COVID-19 победили 2 685 723 человека.

На первом месте по числу ежесуточно выявленных случаев болезни оказалась Москва (+5142). На втором — Санкт-Петербург (+3341), на третьем — Московская область (+1097).

Специалисты считают, что Россия вышла на плато по коронавирусу после повторной вспышки в сентябре. Эпидемическая ситуация начнет улучшаться в конце февраля или начале марта.

Во всех регионах РФ в декабре прошлого года началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину уже получили более миллиона россиян. По его словам, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз препарата.