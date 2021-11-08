Второй день подряд в России выявляют менее 40 тысяч новых случаев ковида

За сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса. Второй день подряд этот показатель не превышает 40 тысяч, сообщили в оперштабе.

Количество летальных случаев за последние 24 часа составило 1190, еще 25 582 человека полностью выздоровели. В лидерах по ежесуточному приросту Москва (4982), Московская область (3429) и Санкт-Петербург (2597).

В подмосковном управлении Роспотребнадзора уточнили, что с начала пандемии в регионе было сделано 12 460 614 ПЦР-тестов на коронавирус.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом вакцины в России прошли 60 004 358 человек. Полностью этот процесс завершили 57 256 745 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что количество россиян, которые вакцинируются от коронавируса, выросло в четыре-пять раз. Также министр рекомендовал переболевших ковидом пройти углубленную диспансеризацию.

По его словам, после болезни может возникнуть большое количество разных осложнений, в том числе с поражением сердца.