Второй день подряд в России выявлено чуть больше 15 тысяч новых заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 15 089 человек, выздоровели — 20 720, умерли 507 пациентов. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране с начала весны коронавирусом заразились 4 042 837 россиян, победили болезнь 3 559 142 пациента, умерли — 79 194. За этот период медики сделали 106 миллионов ПЦР-тестов.

Больше всего заразившихся за сутки выявили в Москве — 2139 человек. Показатель почти на 5% выше, чем вчера. Выписались из больниц — 3184, 63 — умерли.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 1134 жителя — показатель почти не изменился. Выздоровели за сутки — 3446, скончались — 58, что на 4,9% ниже, чем день назад.

В Московской области новый вирус выявили у 842 человек — прирост составил 16,8%. За сутки выздоровели — 848, погибли 30 пациентов — на 11,8% ниже, чем 11 февраля. В Подмосковье сделали 5 970 036 тестов на коронавирус, об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе, по последним данным, коронавирус нашли у трех человек, а в Ненецком автономном округе — у восьми.