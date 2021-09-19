Второй день подряд в России выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

В России выявили 20 174 случая коронавируса. Этот показатель держится выше 20 тысяч второй день подряд. До этого подобные цифры были еще в августе.

По данным оперштаба, 2376 случаев выявили в Москве. На втором месте — Санкт-Петербург. Там ежесуточный прирост составил 1834 новых случая. В Подмосковье зафиксировали 1004 случая заражения коронавирусом.

В первой пятерке регионов с самым высоким количеством заболевших за сутки также Свердловская (507 человек) и Самарская (502) области.

Также было зафиксировано 793 летальных исхода от коронавируса, еще 13 418 заболевших полностью выздоровели.

Таким образом, с начала пандемии общее число случаев коронавируса составило 7 274 928.

По мнению ряда врачей, в России осенью может произойти новый всплеск заболеваемости ковидом. О таком сценарии также предупреждали в департаменте здравоохранения Москвы. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что увеличение случаев коронавируса в столице связано с тем, что многие люди возвращаются из отпусков, а дети — в школы.