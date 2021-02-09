Меньше 16 тысяч случаев коронавируса вновь выявили в России

В России за сутки коронавирус обнаружили у 15 019 человек, выздоровели — 21 795, умерли — 530. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 3 998 216 россиян, выписались за это время — 3 493 886, скончались — 77 598. Медики сделали 105 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за стуки новый вирус выявили у 1584 жителей — на 8,3% меньше, чем вчера. Выздоровели за этот период — 3554, 73 человека умерли — прирост составил 17,7%.

Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились 1078 горожан, что на 30,5% меньше, чем в понедельник. Победили болезнь 3739 пациентов, умер — 61, прирост составил 48,8%.

Замыкает тройку Московская область. В регионе за минувшие 24 часа новый вирус нашли у 903 человек. Эти показатели почти не изменились, по сравнению с понедельником. Выписались за этот период 980 пациентов, скончались — 42, что на 31,3% больше, чем 8 февраля. В Московской области с начала пандемии сделали 5 913 119 тестов на коронавирус, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе за прошедшие сутки никто не заразился коронавирусом, а в Ненецком автономном округе всего пять заболевших.