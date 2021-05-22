Второй день подряд в России число заболевших ковидом держится меньше 9 тысяч

В России за сутки коронавирусом заразились 8709 человек — это на 2,6% меньше, чем вчера. За это время выздоровели 9345 пациентов, умерли — 386. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 992 554 россиянина, побороли болезнь 4 610 465 человек, погибли 118 125 пациентов. Врачи сделали более 135,3 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки медики обнаружили 2653 новых случая заражения коронавирусом — это на 10,2% меньше, чем 21 мая. За этот период выздоровели 2428 пациентов, погибли 60 человек — прирост составил 3,4%.

В Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа новым вирусом заразились 833 жителя — на 2,2% больше, чем день назад. Выздоровели 1327 пациентов, скончались — 35, что на 18,6% меньше.

В Московском области выявили 775 случаев заражения — прирост составил почти 3%. За это время выписались из больниц и выздоровели 582 пациента, погибли — девять, что на 10% меньше, чем в пятницу.

В Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за сутки заболели по одному человеку.