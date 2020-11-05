Второй день подряд число новых больных COVID-19 превышает 19 тысяч

Второй день подряд в России фиксируют более 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Всего в стране COVID-19 обнаружили у 1 712 858 россиян.

За последние 24 часа коронавирус выявили у 19 404 человек в 85 регионах страны. При этом больше четверти из них переносят болезнь без клинических симптомов. Больше всего заразившихся зафиксировали в Москве — 5255 человек, в Санкт-Петербурге — 1093 и Московской области — 422, сообщает оперативный штаб.

Вылечится от коронавирусной инфекции смогли 12 238 человек. Общее количество выздоровевших теперь составляет 1 279 169. По этому показателю в лидерах оказались те же регионы, где фиксируют наибольшее число заразившихся. В Москве вылечились 3670 пациентов, в Санкт-Петербурге — 523, а в Московской области — 420.

Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, достигло 29 509 человек. За сутки из-за болезни умерли 292 россиянина.

На 5 ноября 2020 года в Московской области провели 3299230 лабораторных исследований на наличие коронавируса у жителей региона. Тестируют в том числе тех, кто недавно прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Из-за распространения коронавируса московские старшеклассники останутся на дистанционном обучении еще на две недели. Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что такой режим учебы для детей 6–11-х классов продлится до 22 ноября.