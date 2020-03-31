Второго вылечившегося от коронавируса выписали из больницы в Тюмени

О заражении тюменца коронавирусом стало известно 20 марта.

«Один из тюменцев, который заразился до 20 марта и проходил лечение, сегодня выписан после отрицательного результата на коронавирус. Он полностью выздоровел и находится дома», — отметила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По ее словам, сейчас в инфекционной больнице всего четыре пациента с коронавирусом — из которых один в стабильно тяжелом состоянии.

Первой короновирусом в регионе заболела китайская студентка Тюменского индустриального университета. Ее выписали из больницы 11 февраля. Девушка полностью здорова.

Сейчас инфицированных в России насчитывается 2337 человек. Вылечиться смог 121 пациент. Летальным исходом закончилось 17 случаев заболевания COVID-19.



Ранее специалисты сайта стопкоронавирус.рф.провели опрос среди граждан. Они выяснили, что от 50 до 60% жителей России лишь немного обеспокоены из-за сложившейся ситуации.