Вторая волна коронавируса в Москве может оказаться в три раза сильнее

Вторая волна коронавируса в Москве может оказаться сильнее весенней в два-три раза. Если в столице уже сформировалась какая-то иммунная прослойка, то в регионах ее нет.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев оценил в беседе с РИА «Новости» развитие ситуации с распространением COVID-19.

«Рост очень высокий, однозначно можно говорить о второй волне. Уже видно, что она по стране превзойдет первую», — подчеркнул он.

В столице вспышка, вероятно, будет сильнее в два-три раза, чем весной. К регионам особой группы риска академик отнес те, где и первой волны инфекционного заболевания как таковой не было.

«В Москве у нас сформировалась хотя бы какая-то иммунная прослойка и есть факторы, ограничивающие распространение вируса, то в регионах такой иммунной прослойки нет», — заметил Лукашев.

По его словам, факторов, которые могли бы предотвратить рост заболеваемости в российских регионах тоже не больше, чем в весенние месяцы. Ситуацию глава института назвал не менее опасной.

В Москве за последние сутки подтвердили 4082 случая COVID-19. Это пиковые значения с середины весны. По России за последние 24 часа выявили 11 615 новых заболевших. С начала эпидемии вирус подхватили 1 237 504 россиянина.