Вторая российская вакцина поступила в гражданский оборот

Вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр „Вектор“, эта вакцина имеет название „ЭпиВакКорона“. И три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах Российской Федерации уже получают прививки», — приводят «Известия» слова Поповой.

Она подчеркнула, что эту вакцину могут доставить в любой уголок страны. 150 добровольцев старше 60 лет уже получили препарат. Привитые чувствуют себя хорошо.

Масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти на местах обеспечить бесперебойную работу прививочных пунктов на новогодних каникулах. Старт вакцинации накануне анонсировали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока препарат получают медики и учителя. Скоро бесплатную прививку сможет сделать любой желающий.