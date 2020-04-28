Вторая группа крови повысит вероятность заражения коронавирусом

По информации сайта «Утро.ру», Круглый обратил внимание на исследование специалистов из Китая. По их мнению, вторая группа крови увеличивает риск заражения. Ученые отметили, что больше всего появлялись именно такие пациенты. Они тяжелее переносили заболевание.

«В Китае проводились исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также было больше людей со второй группой крови, их количество доходило до 40%», — добавил Круглый.

Врач заметил, что в настоящее время специалисты только собирают информацию, а другие страны пока не подавали данные.

«Так ли это или нет, пока трудно сказать. Какие результаты в других странах, мы не знаем, сейчас идет накопление данных», — подчеркнул эксперт.