Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом. Она будет работать на основе данных телефонов о геолокации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему для отслеживания контактов больных COVID-19. Поручение опубликовано на сайте российского правительства.

Система будет работать «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица». Людей, контактировавших с зараженным, будут оповещать об этом с помощью сообщений, им нужно будет самоизолироваться. Информация о контактах, кроме того, будет передаваться в региональные оперативные штабы.

По всему миру количество заболевших COVID-19 составляет около 300 тысяч человек. В России, по данным на утро 23 марта, зафиксировано 438 случаев коронавируса. Только за последние сутки выявили 71 случай.

Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовали самоизолироваться. В Москве и Подмосковье это делать обязательно до 14 апреля. Власти Московской области обещали выплатить пожилым людям три тысячи рублей в качестве компенсации возможных дополнительных расходов из-за самоизоляции. С покупкой лекарств и продуктов подмосковным пенсионерам будут помогать волонтеры.