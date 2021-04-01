Вспышку загадочной смертельной болезни зафиксировали в Канаде

Выявлена неизвестная болезнь мозга, вызывающая потерю памяти, атрофию мышц и галлюцинации. Ее исследовали канадские специалисты. Об этом сообщила ToDay News Ufa со ссылкой на агентство общественного здравоохранения провинции Нью-Брансуик.

Чиновники призвали врачей быть как можно внимательнее, поскольку участились случаи заболевания, напоминающего смертельную болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Оно вызывает поражение коры, а также подкорковых центров головного и спинного мозга.

Всего на территории Канады зафиксировано 43 случая болезни неизвестного происхождения. Впервые врачи обратили на нее внимание шесть лет назад. Два года назад недуг обнаружили у 11 человек. В 2020-м медики зафиксировали 24 четыре случая, из них пять человек умерли.

Пациенты постоянно ощущали боли, спазмы, у них наблюдались различные изменения в поведении. Люди столкнулись с тревогой и депрессией. В течение почти трех лет симптомы прогрессировали, у больных появились когнитивные нарушения.