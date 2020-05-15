Вспышку коронавируса зафиксировали в колледже ЯНАО

Из-за обнаружения вспышки коронавирусной инфекции общежитие учебного заведения закрыли на карантин. Проживающих студентов расселили.

«Всех студентов, проживающих в общежитии, расселили по одному в комнате, они продолжают обучение в дистанционном формате, говорится в сообщении. Для всех находящихся в режиме изоляции обеспечено питание, осуществляется бесконтактная доставка готовых блюд в одноразовых ланч-боксах», — рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На режим полной изоляции перевели 70 студентов и 13 работников общежития. Карантин продлится до 26 мая.

COVID-19 заболели три студента четверокурсников. Им от 19 до 21 года. Двое зараженных госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент не проживает в общежитии, он изолирован по месту жительства и проходит лечение амбулаторно.