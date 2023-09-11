11 сентября 2023, 12:11
Вспышку кори зарегистрировали в одном из районов Нижегородской области
Нижегородский Роспотребнадзор: 93 случая кори выявили в Арзамасском районе
Вспышка кори произошла в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
«На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори», — указали в ведомстве.
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По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, источником заболевания стал непривитый ребенок, приехавший из другого региона в деревню Малое Туманово. Именно в этом населенном пункте зарегистрировали самое большое количество случаев. В деревне проживают цыгане, сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор организовал мероприятия, чтобы локализовать вспышку кори в Арзамасском районе. Региональное управление взяло ситуацию на контроль.
В августе ведомство сообщало, что с начала 2023 года в Нижегородской области корью заразились 24 человека. Также случаи заболевания зарегистрировали в Татарстане и Челябинской области, указали «Известия».
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