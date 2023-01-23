Здоровье 23 января 2023, 15:46 Вспышку бруцеллеза зарегистрировали в Крыму Роспотребнадзор: 9 жителей Крыма заразились бруцеллезом freepik

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Девять человек заразились в Крыму бруцеллезом, они подхватили эту инфекцию от коров. Об этом заявила в комментарии РИА «Новости» начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по региону Светлана Листопад.

«Вспышка одна — в Белогорском районе Крыма, но поскольку сырье поставлялось на предприятие, проведено обследование всех, кто мог заразиться. Всего выявлено девять случаев заражения в разных регионах Крыма», — сообщила она.

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По ее словам, смертей удалось избежать. Листопад добавила, что случаев заражения бруцеллезом в Крыму не регистрировали более десяти лет. Специалисты проводят в Белогорском районе противоэпидемические мероприятия для минимизирования рисков распространения инфекции. Очаги вспышки удалось локализовать, всех заболевших коров умертвили.

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Также известно еще об одном случае заболевания в Севастополе. Как рассказали агентству в местном подразделении Роспотребнадзора, речь идет о взрослом человеке. Он контактировал с молочной продукцией из «неблагополучного по бруцеллезу хозяйства в Крыму». Ведомство уточнило, что инфекция не передается от человека к человеку.

Симптомы заболевания — увеличение печени, лимфоузлов, селезенки. Также характерны длительная лихорадка, инфекционная интоксикация. Главными распространителями являются коровы, овцы и свиньи.