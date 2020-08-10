Профилактические меры помогут избежать вспышек заболевания COVID-19 в школах. Детей достаточно будет рассадить за разные парты.

«Ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в школе не будет. Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов в случае, если дети будут рассажены по разным партам», — рассказал врач-инфекционист, главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Его слова приводит радиостанция Sputnik.

Кроме того, по статистике, дети болеют коронавирусом гораздо реже, чем взрослые. Им нужен более длительный контакт с инфицированным, чтобы заразиться. По мнению Тимакова, опасаться стоит не коронавируса, а других респираторных заболеваний, которые активизируются осенью и зимой. Они, кстати, передаются от человека к человеку гораздо быстрее и проще, чем COVID-19. Для заражения достаточно находиться в одном помещении и не иметь сильного иммунитета. Правда, профилактические меры, введенные из-за COVID-19, помогут сдержать распространение и сезонных ОРВИ.

За последние сутки от коронавируса погибли 77 жителей России. За весь период пандемии российские ученые сделали более 30,6 миллиона тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей сейчас находится порядка 242 тысяч жителей страны.