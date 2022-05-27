Минобороны: нужно проверить нигерийские биолаборатории США на причастность к вспышке оспы обезьян

Интерес американских военных к возбудителям оспы появился давно. Об этом свидетельствуют инструкции о реагировании на вспышку этого заболевания, найденные в украинских биолабораториях, которые финансировал Пентагон. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что еще в 2003 году Минобороны США ввело обязательную вакцинацию от оспы для всех военных, дипломатов и медиков. По его словам, это подтверждение того, что американцы рассматривают возбудитель для боевого применения и проводят мероприятия для защиты собственных людей.

Источник фото: Минобороны России

«Вакцинация против натуральной оспы, которая во многих странах в настоящее время не проводится, обеспечивает защиту в отношении оспы обезьян», — напомнил Кириллов.

Представитель Минобороны подчеркнул, что, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, распространение вируса оспы обезьян произошло из Нигерии. На территории этой страны работает не менее четырех американских биолабораторий.

Кирилов подчеркнул, что США неоднократно нарушали требования безопасности по хранению биологически опасных материалов. В этой связи Всемирной организации здравоохранения необходимо провести расследование деятельности финансируемых американцами биолабораторий в Нигерии.