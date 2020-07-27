Вспышка СОVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае

Уточняется что за два дня здесь выявлено 56 случаев инфицирования.

«Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», — процитировал сотрудников ведомства RT.

Ранее врачи рассказали, как отличить COVID-19 от обычного гриппа. По их словам, у больного коронавирусом не только повышается температура, но и происходит потеря обоняния и вкуса.