facebook_pixel
    27 июля 2020, 10:22

    Вспышка СОVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае

    Полина Петрова

    Вспышка заражения коронавирусной инфекцией произошла на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка Роспотребнадзора.
    Вспышка СОVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае

    Уточняется что за два дня здесь выявлено 56 случаев инфицирования.

    «Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», — процитировал сотрудников ведомства RT.

    Ранее врачи рассказали, как отличить COVID-19 от обычного гриппа. По их словам, у больного коронавирусом не только повышается температура, но и происходит потеря обоняния и вкуса.

    Новости SMI.FM