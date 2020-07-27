Вспышка СОVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае
Вспышка заражения коронавирусной инфекцией произошла на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка Роспотребнадзора.
Уточняется что за два дня здесь выявлено 56 случаев инфицирования.
«Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», — процитировал сотрудников ведомства RT.
Ранее врачи рассказали, как отличить COVID-19 от обычного гриппа. По их словам, у больного коронавирусом не только повышается температура, но и происходит потеря обоняния и вкуса.