Эксклюзив 06 декабря 2023, 15:09 Вспышка микоплазмоза в мире. Что нужно знать о болезни Врач Жемчугов: тяжелых случаев микоплазменной инфекции в России нет Unsplash

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В России фиксируют отдельные случаи микоплазменной инфекции, однако изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции не наблюдают. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в комментарии для «360» рассказал, что нужно знать о болезни.

Вспышка микоплазменной пневмонии началась в Китае в ноябре. Случаи заболевания зарегистрировали в некоторых европейских государствах и в США. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что у инфекции нет пандемийного потенциала.

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Жемчугов заметил, что врачам о болезни известно давно. Ее возбудителем считаются микоплазмы пневмонии (Mycoplasma pneumoniae). Отечественная медицина располагает эффективными методиками лечения микоплазменной пневмонии.

«Микоплазменная инфекция есть на всей планете. Я знаком со случаями пневмонии, вызванной микоплазмами, с 1985 года. Пациентов с таким диагнозом мы успешно лечим. Инфекция не представляет опасности, о ней просто нужно знать», — отметил собеседник «360».

«Родственником» микоплазмов пневмонии считают хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae). Оба вида микоплазмов вызывают воспаление в легких.

Наличие микоплазменной инфекции у пациента могут подтвердить микробиологи, заметил Жемчугов. Они проводят лабораторное исследование, чтобы определить наличие в организме человека антител к Mycoplasma pneumoniae. Они свидетельствуют о текущей или недавно перенесенной инфекции.

По словам врача, само по себе заболевание не несет больших рисков для пациента. Однако в сочетании с коронавирусом микоплазмоз становится опасным. Жемчугов напомнил, что смертность от коронавируса в том числе связана с микоплазмозом.

«У некоторых людей, скончавшихся от коронавируса, была хроническая форма микоплазменной пневмонии», — подытожил он.