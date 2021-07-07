Вспышка ковида произошла в российском интернате для детей-инвалидов

Карантин ввели в Волгоградском областном реабилитационном центре «Доверие» после после того, как у детей-инвалидов и медицинского персонала подтвердился коронавирус. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Сначала коронавирус выявили у двух детей, которые поступили в центр 17 июня. Один мальчик приехал из больницы, где проходил лечение по основному заболеванию, второго доставили из дома.

Спустя три дня одного ребенка с высокой температурой увезли в больницу. Еще шестерых воспитанников, которые с ним контактировали тоже госпитализировали.

После проверки персонала реабилитационного центра коронавирус подтвердился у 10 человек. Всех они отправились на самоизоляцию. Заболевание у них протекает в легкой форме.

По данным на вторник, 6 июля, в больнице остаются 13 детей, девять из которых сдали положительный тест на ковид. Одного госпитализированного мальчика уже выписали и он вернулся в реабилитационный центр. Состояние остальных детей удовлетворительное. Все они идут на поправку. Родителям запретили забирать ребят домой. Общаться с ними они могут только дистанционно.

Карантин с реабилитационного центра снимут после 13 июля, когда пройдет дополнительная проверка.