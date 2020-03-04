Вспышка коронавируса в Китае подходит к концу — Онищенко
Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, в беседе с НСН высказал свое мнение о коронавирусе. Он считает, что это не эпидемия, а вспышка, которая в Китае подходит к концу.
Он объяснил свою позицию тем, что за сутки зафиксировано 119 новых случаев, и из них 115 в провинции Хубэй, за исключением одного — в Ухане.
«То есть четыре случая на 1,5 миллиарда населения остального Китая! Естественно, резко увеличилось число выздоровевших», — заявил Онищенко.
Так как около 84% заразившихся находились в провинции Хубэй, вспышку можно считать локальной.