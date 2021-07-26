Вспышка коронавируса произошла в детском лагере на Алтае

В детском лагере «Манжерок» на Алтае произошла вспышка COVID-19. Заболели 24 ребенка и трое вожатых.

У одного из детей 23 июля выявили острую респираторную инфекцию, результат ПЦР-теста пришел положительный. В этот момент в лагере находились 124 ребенка. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-служба Министерства образования и науки региона.

«По результатам взятых анализов на коронавирус 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты», — сообщили в ведомстве.

У остальных детей и сотрудников лагеря диагноз не подтвердился.

Работу лагеря временно прекратили, министерство приняло необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Всех контактирующих изолировали, дети уехали домой.

В учреждении проводится служебная проверка.

Ранее в ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что из-за пандемии коронавируса 23 миллиона детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Это может привести к катастрофическим последствиям — вспышкам заболеваний.